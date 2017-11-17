В ЦИК рассказали о знаке отличия и штандарте нового президента

В ЦИК ИА «24.kg» рассказали, как будут выглядеть знак отличия и штандарт нового президента страны.

По словам заместителя председателя комиссии Абдыжапара Бекматова, знак отличия и штандарт будут изготовлены по тем же эскизам, по которым были выполнены символы государственной власти Алмазбека Атамбаева.

«По закону уходящий с поста президент забирает и свой именной штандарт и свой знак отличия. У нового президента будут точно такие же атрибуты, то есть выполненные по тем же эскизам, но только с его выгравированными именем, отчеством, фамилией, годом избрания и сроком полномочий», — уточнил Абдыжапар Бекматов.

Он не смог назвать сумму, в которую обойдется эта работа, но пояснил — тендер не объявлялся потому, что заложенная смета расходов того не требует.

«Стоимость мы объявим позже. Сейчас ведется подсчет», — пояснил Абдыжапар Бекматов.

ЦИК также утвердил образец удостоверения президента. Оно будет стандартным по размеру. Бумага с голубой окантовкой. Слева изображен государственный герб, а справа — имя, отчество и фамилия главы государства и дата его избрания.

Инаугурация Сооронбая Жээнбекова пройдет 24 ноября в Государственной резиденции «Ала-Арча».

Выборы президента прошли в Кыргызстане 15 октября. Выдвиженец от СДПК Сооронбай Жээнбеков набрал 54,22 процента голосов избирателей.