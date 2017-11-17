Владимир Путин встретится с Алмазбеком Атамбаевым

Президент России Владимир Путин встретится сегодня, 17 ноября, с главой Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым, сообщает пресс-служба Кремля.

По ее данным, сегодня Владимир Путин совершит поездку в Санкт-Петербург, где примет участие в церемонии открытия VI Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Там же состоится встреча с Алмазбеком Атамбаевым, который будет находиться в России с рабочим визитом и примет участие в мероприятиях форума.

Главы государств обсудят результаты многолетнего конструктивного сотрудничества в интересах укрепления всего комплекса российско-кыргызских отношений.

Российская сторона высоко оценивает личный вклад Алмазбека Атамбаева в продвижение стратегического партнерства между Россией и Киргизией, а также в развитие двустороннего взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве

Очевидно, это последняя встреча Атамбаева с Путиным в качестве президента. 24 ноября в Кыргызстане состоится инаугурация Сооронбая Жээнбекова, победившего в президентских выборах 15 октября 2017 года.