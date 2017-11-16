Глава МИД Кыргызстана ответил своему коллеге из Казахстана

Министр иностранных дел Кыргызстана Эрлан Абдылдаев заявил, что его коллега из Казахстана Кайрат Абдрахманов «более чем противоречив в своих комментариях». Об этом сообщила пресс-служба МИД КР.

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«Если бы он после своих слов «как дипломат и глава внешнеполитического ведомства РК, я не считаю себя вправе давать оценку высказываниям главы другого государства» поставил бы точку, то с этим можно было бы согласиться.Присоединение к словам и мнению политолога, пусть даже и известного, является неполиткорректным уже с его стороны, в чем он полностью противоречит сам себе», — отметил глава МИД КР.

Ранее казахстанские СМИ сообщили, что Кайрат Абдрахманов присоединился «к мнению известного политолога, который сказал, что высказывания уходящего президента КР являются неполиткорректными и не соответствуют статусу главы суверенного государства».