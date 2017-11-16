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Власть

Президент Кыргызстана понял, почему не зря надрывался, как на каторге

Алмазбек Атамбаев понял, почему не зря надрывался, как на каторге, на посту президента Кыргызстана. Об этом он рассказал сегодня на вручении государственных наград.

«Когда у меня в прошлом году схватило сердце, я получал слова поддержки от простых людей. Я понял, что не зря надрывался, как на каторге. Сейчас я спокоен за будущее страны. Потому что есть такие люди, как вы», — обратился он к награжденным.

«Кыргызстан изменился, люди стали другими. Мы прошли и Крым, и Рым, и Белоруссию. Как говорят, танки грязи не боятся. Мы идем только вперед», — сказал Алмазбек Атамбаев.
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