Шесть лет президента Атамбаева. Как боролись с криминалом и коррупцией

В Кыргызстане за шесть лет преступления, по официальной статистике, пошли на спад. Но выросло число преступников.

К примеру, в 2016 году закон нарушили по тем или иным статьям Уголовного кодекса 16 тысяч человек, что на 5,8 процента больше, чем в 2015-м. ИА «24.kg» проанализировало, что за последние шесть лет происходило с преступностью.

С цифрами не поспоришь

Бесспорно, преступность имеет социальные корни, а главной причиной криминализации населения является бедность. Уровень бедности в Кыргызстане в 2016 году составил 25,4 процента и снизился по отношению к предыдущему году на 6,7 процента.

К категории бедных причислены почти 30 процентов семей (около 37,5 тысячи человек), к малообеспеченным — чуть более 12 процентов семей (157 тысяч человек). Число детей, проживающих в условиях бедности, составляет около 13 процентов (более 700 тысяч) от общего населения республики.

Самый высокий уровень бедности зафиксирован в 2011 году, и самое большее количество совершаемых преступлений пришлось именно на этот период — 30 тысяч 520. Лидерство в сомнительном рейтинге принадлежит столице. В Бишкеке в тот год зарегистрировали 12 тысяч 109 преступлений.

По данным МВД, за 2016 год, например, выявили 27 тысяч 481 криминальное деяние. Отдельной строкой идут преступления против государства. Их 9,2 процента от общего количества.

В перечень входят обвинения в попытке насильственного захвата власти, разжигании межнациональной и межрелигиозной розни. Только в 2016 году в намерении свергнуть президента обвинили свыше 20 человек. Последним, кто отправился в СИЗО ГКНБ по этой статье, стал депутат Канатбек Исаев.

Пополнил список обвиняемых по политическим мотивам и лидер партии «Республика — Ата Журт» Омурбек Бабанов. Ему вменяют публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды.

Коррупционер? Будешь сидеть в тюрьме

В Индексе восприятия коррупции Transparency International по итогам 2016 года Кыргызстан занял 136-е место, получив 28 баллов. Такой же результат был и в 2015-м, что сильно огорчило власти КР.

С завидным рвением представители ГКНБ и Генпрокуратуры принялись возбуждать уголовные дела по статье «Коррупция» в 2012 году. За 12 месяцев началось расследование по 1 тысяче 180 делам. Первыми под раздачу попали топ-менеджеры ЗАО «Альфа Телеком». Суды двух инстанций приговорили бывшего советника главы ЗАО «Альфа Телеком» Алмазбека Абекова к 25 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Кроме того, осужденный должен выплатить сотовому оператору 91 миллион сомов.

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Азамата Мурзалиева приговорили к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Директор компании «Новострой Сервис» Аман уулу Кенжебек по решению суда проведет в колонии 8 лет. Суд признал их виновными во всех инкриминируемых деяниях. Вердикты первых двух инстанций поддержал в мае Верховный суд. В мае 2017-го адвокаты заключенных в поисках справедливости обратились в Комитет ООН по защите прав человека.

В коррупции обвинили экс-мэра Бишкека Наримана Тюлеева, когда он стал депутатом от «Ата-Журта». Эту же статью инкриминировали и экс-спикеру Ахматбеку Келдибекову. Но по ней его оправдали.

На графике видно, как стремительно снижается градус войны с коррупцией. Отметим, что до суда дошли в общей сложности за шесть лет не более 300 уголовных дел.

В 2017-м году жертвой статьи о коррупции стал и лидер «Ата Мекена» Омурбек Текебаев. Его приговорили к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества. Аналогичный срок по тому же обвинению получил и экс-глава МЧС Дуйшенкул Чотонов.

Кроме того, в коррупции обвинили еще одного члена «Ата Мекена» — Алмамбета Шыкмаматова. По его делу разбирательство продолжается.

Смерть на дорогах

По статистике, пик аварийности на дорогах Кыргызстана приходится на 2013 год. Больше всего происшествий в Бишкеке и Чуйской области. За десять месяцев 2017-го зафиксировано 5 тысяч 197 ДТП, что на 8,3 процента больше, чем годом ранее. Погибли 695 граждан, около восьми тысяч получили ранения.

Премьер-министр Сапар Исаков предложил в целях эффективности борьбы с правонарушениями на дорогах упразднить патрульную милицию и создать Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения. В новом ведомстве увеличивается штатная численность сотрудников. Инициативу общественность сразу раскритиковала, назвав популистской. После предложения главы кабмина сменить вывеску в стране произошел ряд крупных ДТП. Во всех есть погибшие.

Так что преемнику Алмазбека Атамбаева Сооронбаю Жээнбекову есть, над чем работать.