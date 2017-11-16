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Власть

Алмазбек Атамбаев вспомнил, как изменилась жизнь кыргызских аграриев

Алмазбек Атамбаев вспомнил сегодня на вручении государственных наград, как изменилась жизнь кыргызских аграриев.

«Я когда ехал сюда, вспомнил, что по указу большинство награжденных - представители аграрного сектора. Я попросил дать данные по выделенным кредитам. В 2009 году сельскохозяйственному сектору выдали кредитов на 2,5 миллиарда сомов. Средняя ставка — 26,8 процента годовых. В 2017-м — 6 миллиардов сомов по ставке 6-10 процентов годовых. Вчера мы обсуждали стратегию развития. Там есть проект по ирригации. На это будет выделено до $1 миллиарда. Построят 46 крупных ирригационных сооружений. Может, многие забыли, но я помню, что было со страной. Вчера я был в Военно-Антоновке, ехал через новостройки. Раньше там была грязь. Сейчас же там дорога, как автобан», — заявил Алмазбек Атамбаев.

Я решил вопрос с поставками бензина из России. Если бы не пахари, не простые люди, я бы не выдержал. Конечно, с божьей помощью мы прорвались. Нас бьют, мы крепчаем. Мы можем быть счастливы только в этой стране.

Алмазбек Атамбаев
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