Из-за отмены НДС на муку бюджет Кыргызстана потерял более 1 миллиарда сомов

Из-за отмены НДС на муку бюджет Кыргызстана за два года потерял более 1 миллиарда сомов. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил заместитель министра экономики Баккельди Тюменбаев.

По его словам, изначально ведомство предлагало отменить НДС только на импорт зерна, но в процессе обсуждения родилось и было поддержано предложение об отмене НДС на муку.

За 2014 год недопоступило 635 миллионов сомов, в 2015-м — 500 миллионов сомов. Поэтому мы подняли инициативу вновь вернуть НДС на муку. Баккельди Тюменбаев

Однако депутаты не готовы признать, что бюджет понес потери из-за их решения. «Правительство должно было более жестко отстаивать свою позицию. Если МВФ вам рекомендовало отменить эту льготу еще в марте, почему мы вопрос только сейчас рассматриваем? Вы должны были в апреле принести законопроект», — заявил депутат Акылбек Жапаров.

На это министр экономики Артем Новиков ответил, что законопроект поступил в Жогорку Кенеш 11 января 2017 года.