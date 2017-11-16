18:04
+5
USD 69.75
EUR 82.59
RUB 1.16
Власть

Из-за отмены НДС на муку бюджет Кыргызстана потерял более 1 миллиарда сомов

Из-за отмены НДС на муку бюджет Кыргызстана за два года потерял более 1 миллиарда сомов. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил заместитель министра экономики Баккельди Тюменбаев.

По его словам, изначально ведомство предлагало отменить НДС только на импорт зерна, но в процессе обсуждения родилось и было поддержано предложение об отмене НДС на муку.

За 2014 год недопоступило 635 миллионов сомов, в 2015-м — 500 миллионов сомов. Поэтому мы подняли инициативу вновь вернуть НДС на муку.

Баккельди Тюменбаев

Однако депутаты не готовы признать, что бюджет понес потери из-за их решения. «Правительство должно  было более жестко отстаивать свою позицию. Если МВФ вам рекомендовало отменить эту льготу еще в марте, почему мы вопрос только сейчас рассматриваем? Вы должны были в апреле принести законопроект», — заявил депутат Акылбек Жапаров.

На это министр экономики Артем Новиков ответил, что законопроект поступил в Жогорку Кенеш 11 января 2017 года.
Ссылка:
просмотров: 502
Версия для печати
Материалы по теме
Депутаты одобрили введение НДС на муку и импорт зерна во втором чтении
Избран новый лидер парламентской фракции «Республика — Ата Журт»
У правительства Кыргызстана нет средств на расчистку карьера Кумтора
В правительстве заверяют, что тоже обеспокоены ледниками. Депутаты не верят
Депутат считает, что ледники Давыдова и Лысый продали. Чиновник опровергает
Рабочие «Кумтора» назвали депутатов террористами. Они обиделись
Не гнаться за количеством призывают чиновников: ремонтируйте имеющиеся школы
Правительственный отчет на 200 страниц: депутаты не могут разобраться
Школы в Кыргызстане строят, но дети учатся в три смены
Новые технологии в Нарыне. При строительстве школ грубо нарушаются требования
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане осталось ГСМ на&nbsp;две недели В Кыргызстане осталось ГСМ на две недели
В&nbsp;Кыргызстане упраздняют патрульную милицию В Кыргызстане упраздняют патрульную милицию
Алмазбек Атамбаев рассказал, кто на&nbsp;самом деле разваливает ЕАЭС Алмазбек Атамбаев рассказал, кто на самом деле разваливает ЕАЭС
Извинений не&nbsp;будет. Алмазбек Атамбаев объяснил, кто у&nbsp;нас политическое дерьмо Извинений не будет. Алмазбек Атамбаев объяснил, кто у нас политическое дерьмо
Бизнес
Узнайте, как получить 1&nbsp;ГОД бесплатных звонков и&nbsp;Интернета! Узнайте, как получить 1 ГОД бесплатных звонков и Интернета!
Mega iTV&nbsp;&mdash; смотри цифровое телевидение с&nbsp;комфортом! Mega iTV — смотри цифровое телевидение с комфортом!
40&nbsp;ГБ Интернета без ограничения скорости в&nbsp;новом тарифе от&nbsp;О! 40 ГБ Интернета без ограничения скорости в новом тарифе от О!
В&nbsp;селе Дароот-Коргон Чон-Алайского района открыт фирменный салон MegaCom В селе Дароот-Коргон Чон-Алайского района открыт фирменный салон MegaCom