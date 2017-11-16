18:04
+5
USD 69.75
EUR 82.59
RUB 1.16
Власть

У правительства Кыргызстана нет средств на расчистку карьера Кумтора

«У правительства Кыргызстана нет средств на расчистку карьера Кумтора, поэтому нужно разрабатывать ледники», — заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев.

По его словам, если «Кумтор» не будет работать, то ледники обвалятся на карьер. Правительство должно будет расчищать его за свой счет, а таких денег нет.

Депутатов также интересовало, является ли ледник Давыдова исчезающим.

«Не исчезающий, а убывающий. Ледник Сары-Тор тоже убывающий», — пояснил Дуйшенбек Зилалиев.

При этом вице-премьер-министр, как и глава Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Уланбек Рыскулов, сообщил, что разрабатывать Кумтор шахтовым способом не получится. Для этого придется менять все технологии и технику.

«Но все равно не сможем прекратить ледники отрабатывать. Там есть два «языка». Если не будет их разгрузки, то ледник опустится на карьер. Надо будет закрыть карьер на 2-3 года и ждать, пока все необходимое купят», — рассказал Уланбек Рыскулов.
Ссылка:
просмотров: 355
Версия для печати
Материалы по теме
Депутаты одобрили введение НДС на муку и импорт зерна во втором чтении
Из-за отмены НДС на муку бюджет Кыргызстана потерял более 1 миллиарда сомов
Избран новый лидер парламентской фракции «Республика — Ата Журт»
В правительстве заверяют, что тоже обеспокоены ледниками. Депутаты не верят
Депутат считает, что ледники Давыдова и Лысый продали. Чиновник опровергает
Рабочие «Кумтора» назвали депутатов террористами. Они обиделись
Не гнаться за количеством призывают чиновников: ремонтируйте имеющиеся школы
Правительственный отчет на 200 страниц: депутаты не могут разобраться
Школы в Кыргызстане строят, но дети учатся в три смены
Новые технологии в Нарыне. При строительстве школ грубо нарушаются требования
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане осталось ГСМ на&nbsp;две недели В Кыргызстане осталось ГСМ на две недели
В&nbsp;Кыргызстане упраздняют патрульную милицию В Кыргызстане упраздняют патрульную милицию
Алмазбек Атамбаев рассказал, кто на&nbsp;самом деле разваливает ЕАЭС Алмазбек Атамбаев рассказал, кто на самом деле разваливает ЕАЭС
Извинений не&nbsp;будет. Алмазбек Атамбаев объяснил, кто у&nbsp;нас политическое дерьмо Извинений не будет. Алмазбек Атамбаев объяснил, кто у нас политическое дерьмо
Бизнес
Узнайте, как получить 1&nbsp;ГОД бесплатных звонков и&nbsp;Интернета! Узнайте, как получить 1 ГОД бесплатных звонков и Интернета!
Mega iTV&nbsp;&mdash; смотри цифровое телевидение с&nbsp;комфортом! Mega iTV — смотри цифровое телевидение с комфортом!
40&nbsp;ГБ Интернета без ограничения скорости в&nbsp;новом тарифе от&nbsp;О! 40 ГБ Интернета без ограничения скорости в новом тарифе от О!
В&nbsp;селе Дароот-Коргон Чон-Алайского района открыт фирменный салон MegaCom В селе Дароот-Коргон Чон-Алайского района открыт фирменный салон MegaCom