«У правительства Кыргызстана нет средств на расчистку карьера Кумтора, поэтому нужно разрабатывать ледники», — заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев.

По его словам, если «Кумтор» не будет работать, то ледники обвалятся на карьер. Правительство должно будет расчищать его за свой счет, а таких денег нет.

Депутатов также интересовало, является ли ледник Давыдова исчезающим.

«Не исчезающий, а убывающий. Ледник Сары-Тор тоже убывающий», — пояснил Дуйшенбек Зилалиев.

При этом вице-премьер-министр, как и глава Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Уланбек Рыскулов, сообщил, что разрабатывать Кумтор шахтовым способом не получится. Для этого придется менять все технологии и технику.

«Но все равно не сможем прекратить ледники отрабатывать. Там есть два «языка». Если не будет их разгрузки, то ледник опустится на карьер. Надо будет закрыть карьер на 2-3 года и ждать, пока все необходимое купят», — рассказал Уланбек Рыскулов.