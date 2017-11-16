Рабочие «Кумтора» назвали депутатов террористами. Они обиделись

Депутатам парламента не понравилось, что их назвали террористами из-за Кумтора. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша заявил Сайдулла Нышанов.

Сегодня депутаты обсуждают скандальные поправки в Водный кодекс, разрешающие работы на ледниках Давыдова и Лысом. Депутаты тоже ездили на Кумтор, как и представители правительства и общественности. Сайдулла Нышанов уверен, что сотрудников рудника настроили против парламентариев.

Во время поездки на рудник представители трудового коллектива золотодобывающего предприятия раскритиковали парламентариев и назвали их террористами, которые политизированием вопроса мешают работе.

«Депутатов назвали врагами, превратили в террористов. Запугивать и заставлять принимать данный законопроект — это неправильно. Неправильно, чтобы наш собственный народ натравляли на нас. У всего есть свои границы», — высказался Сайдулла Нышанов.