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Власть

Школы в Кыргызстане строят, но дети учатся в три смены

В Кыргызстане на сегодня учащиеся 159 школ учатся в три смены. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил статс-секретарь Министерства образования и науки Калыс Шадыканов.

По его словам, всего в республике 2 тысячи 236 школ. В том числе 446 школ работают в одну смену, 1 тысяча 636 — в две смены и 159 — в три. В свою очередь вице-мэр Бишкека Айгуль Рыскулова сообщила, что в столице в три смены занимаются учащиеся десяти школ.

При этом охват детей дошкольным образованием в Кыргызстане составляет 22,5-23 процента. За три года в собственность государства было возвращено 209 зданий детских садов. В том числе 84 из них уже работают по назначению, а 19 нуждаются в капитальном ремонте.

Сегодня в парламенте правительственный час о ходе строительства зданий дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций республики.
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