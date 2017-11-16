Депутаты недовольны. Чиновники отвечают только на те вопросы, которые хотят

«Вы отвечаете только на те вопросы, которые вам нравятся. А остальные просто пропускаете», — заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Осмонбек Артыкбаев.

Сегодня в ЖК правительственный час о ходе строительства зданий дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций республики. Осмонбек Артыкбаев поинтересовался, почему не строятся школы и детские сады, хотя по плану они давно должны быть возведены. При этом он представил список конкретных учреждений. Однако в ответ ему чиновники стали говорить о титульном списке школ и детских садов, которые подлежат строительству.

«Я спросил, когда будут возведены конкретные здания. А вы вместо ответа опять начинаете про списки и прочее говорить. Почему вы не отвечаете на конкретные вопросы? Не надо отвечать только на те вопросы, которые вам удобны, а остальные оставлять без внимания. Прошу дать мне конкретный ответ в письменном виде», — возмутился Осмонбек Артыкбаев.