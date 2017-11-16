10:39
+5
USD 69.75
EUR 82.59
RUB 1.16
Власть

Депутаты недовольны. Чиновники отвечают только на те вопросы, которые хотят

«Вы отвечаете только на те вопросы, которые вам нравятся. А остальные просто пропускаете», — заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Осмонбек Артыкбаев.

Сегодня в ЖК правительственный час о ходе строительства зданий дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций республики. Осмонбек Артыкбаев поинтересовался, почему не строятся школы и детские сады, хотя по плану они давно должны быть возведены. При этом он представил список конкретных учреждений. Однако в ответ ему чиновники стали говорить о титульном списке школ и детских садов, которые подлежат строительству.

«Я спросил, когда будут возведены конкретные здания. А вы вместо ответа опять начинаете про списки и прочее говорить. Почему вы не отвечаете на конкретные вопросы? Не надо отвечать только на те вопросы, которые вам удобны, а остальные оставлять без внимания. Прошу дать мне конкретный ответ в письменном виде», — возмутился Осмонбек Артыкбаев.
Ссылка:
просмотров: 88
Версия для печати
Материалы по теме
Проблемы на границе. У крестьян молоко покупают по заниженной цене
Глава Минобразования: Мы далеки от очковтирательства, нет смысла что-то скрывать
Чиновники рассказали депутатам о строящихся школах
Правительство Кыргызстана должно бороться с нерадивыми застройщиками
Сборы в школах Кыргызстана не должны превышать 100 сомов
Кыргызстан будет выплачивать долг ЮНИДО пять лет
Депутаты одобрили списание долга Кыргызстана России
В парламенте новый глава комитета по конституционному законодательству
Отдыхаем! 7 и 8 ноября праздничные выходные уже в этом году
Уголь на ветер. Депутаты недовольны ранним включением отопления в Бишкеке
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане осталось ГСМ на&nbsp;две недели В Кыргызстане осталось ГСМ на две недели
В&nbsp;Кыргызстане упраздняют патрульную милицию В Кыргызстане упраздняют патрульную милицию
Алмазбек Атамбаев рассказал, кто на&nbsp;самом деле разваливает ЕАЭС Алмазбек Атамбаев рассказал, кто на самом деле разваливает ЕАЭС
Извинений не&nbsp;будет. Алмазбек Атамбаев объяснил, кто у&nbsp;нас политическое дерьмо Извинений не будет. Алмазбек Атамбаев объяснил, кто у нас политическое дерьмо
Бизнес
40&nbsp;ГБ Интернета без ограничения скорости в&nbsp;новом тарифе от&nbsp;О! 40 ГБ Интернета без ограничения скорости в новом тарифе от О!
В&nbsp;селе Дароот-Коргон Чон-Алайского района открыт фирменный салон MegaCom В селе Дароот-Коргон Чон-Алайского района открыт фирменный салон MegaCom
Тарифная опция &laquo;Одноклассники&raquo; от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; будьте ближе друг к&nbsp;другу Тарифная опция «Одноклассники» от MegaCom — будьте ближе друг к другу
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; соболезнует в&nbsp;связи со&nbsp;смертью Улана Чолпонбаева ЗАО «Альфа Телеком» соболезнует в связи со смертью Улана Чолпонбаева