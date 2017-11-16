Проблемы на границе. У крестьян молоко покупают по заниженной цене

«Из-за сложностей на кыргызско-казахской границе наши фирмы стали покупать у крестьян молоко по заниженной цене», — заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Улугбек Ормонов.

Читайте по теме В Казахстане уничтожили молочную продукцию компаний-поставщиков из Кыргызстана

По его словам, такая ситуация сложилась в Чуйской области. Цены на молочную продукцию на рынке Кыргызстана не снижаются. А вот у фермеров товар покупают гораздо дешевле, чем раньше.

«Прошу правительство обратить внимание на этот факт. Нужно принять соответствующие меры, потому что многие фермеры страдают от этого», — отметил Улугбек Ормонов.