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Власть

Проблемы на границе. У крестьян молоко покупают по заниженной цене

«Из-за сложностей на кыргызско-казахской границе наши фирмы стали покупать у крестьян молоко по заниженной цене», — заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Улугбек Ормонов.

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По его словам, такая ситуация сложилась в Чуйской области. Цены на молочную продукцию на рынке Кыргызстана не снижаются. А вот у фермеров товар покупают гораздо дешевле, чем раньше.

«Прошу правительство обратить внимание на этот факт. Нужно принять соответствующие меры, потому что многие фермеры страдают от этого», — отметил Улугбек Ормонов.
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