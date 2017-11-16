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Власть

Убийство брата Аиды Саляновой. Депутаты требуют отчета о расследовании

Члены парламентской фракции «Ата Мекен» требуют отчета о расследовании дела об убийстве младшего брата Аиды Саляновой.  Об этом заявили сегодня на заседании Наталья Никитенко и Айсулуу Мамашова.

По словам Натальи Никитенко, есть обеспокоенность по поводу безопасности жизни человека. Речь идет об убийстве брата экс-генпрокурора Аиды Саляновой. Он был застрелен у себя дома в ночь на 6 ноября.

«Сегодня уже 16 ноября, но нет никакой информации. Жизнь человека бесценна. Должно быть проведено тщательное расследование всех обстоятельств произошедшего. Аида Салянова всегда была борцом с коррупцией, расследовала громкие дела. Сегодня в отношении нее вынесен несправедливый приговор суда первой инстанции. Против ее родственников возбуждались уголовные дела. Сейчас нет данных об убийстве брата. Дастан Артисбекович (Джумабеков, торага Жогорку Кенеша. — Прим. ИА «24.kg»), возьмите под личный контроль своевременное, полноценное и прозрачное расследование этого дела, потому что у общества много вопросов», — высказалась Наталья Никитенко.

Другой депутат «Ата Мекена», Айсулуу Мамашова, раскритиковала Министерство внутренних дел.

«Я бы попросила МВД не делать поспешных выводов, не основываясь ни на чем. Человек был убит. Но из дома ничего не пропало. В чем тут дело, предстоит выяснить министерству. Непонятно, почему другие дела раскрываются, а по этому резонансному делу нет никаких данных», — подчеркнула Айсулуу Мамашова.
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