Новую стратегию устойчивого развития могут принять до конца февраля 2018 года

Новую стратегию устойчивого развития 2018-2040 могут принять до конца февраля. Об этом сегодня на заседании Национального совета по устойчивому развитию сообщил президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

По его словам, сегодняшняя стратегия — труд большой группы экспертов. Проведена серьезная работа, но остались и сырые места.

«Но во многом мы учли сегодняшние возможности Кыргызстана и видение его будущего. Мне понравилось, что главная идея стратегии в том, что основная ценность — это человек, гражданин Кыргызстана. Нам нужно выбрать правильный ориентир, чтобы получить хорошие результаты», — отметил Алмазбек Атамбаев.

«Государство должно развивать инфраструктуру. Никого больше не слушать, никакие вопли. Под такие проекты, как дороги и энергетика, нужно брать кредиты, тем более есть страны, которые готовы дать нам льготные кредиты. В экономике нужно опираться на граждан Кыргызстана. Наша страна должна стать раем для предпринимателей. Любой инициативный гражданин должен получать поддержку государства. Мы должны убрать все препятствия, постепенно уменьшать проверяющих. Например, финпола через 5-10 лет вообще не должно быть», — заключил президент.