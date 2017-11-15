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Власть

В парламенте думают, как сократить расходы государства на пенсии

Сегодня в Жогорку Кенеше, где обсуждают законопроект «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Социального фонда КР», депутат Алмазбек Эргешов поинтересовался у председателя Соцфонда Тенизбека Абжапарова, каким образом можно снизить расходы государства на пенсии.

Он выразил беспокойство тем, что в связи с озвученной информацией о росте числа пенсионеров ляжет нагрузка на государство. Алмазбек Эргешов привел пример частных пенсионных фондов из международной практики.

В свою очередь депутат Ирина Карамушкина поинтересовалась у главы Соцфонда, как можно выжить на прожиточный минимум пенсионера в 4,3 тысячи сомов.

«Может быть, сократить какие-то статьи расходов, чтобы пенсионерам как-то добавить к их пенсиям? Было бы хорошо, чтобы наши пенсионеры могли путешествовать и быть уверенными в своем завтрашнем дне», — сказала Ирина Карамушкина.

Председатель Соцфонда Тенизбек Абжапаров пояснил, что есть понятие общего прожиточного минимума и прожиточного минимума пенсионера.

«Когда повышалась пенсия, то тем пенсионерам, у которых пенсия ниже прожиточного минимума, мы подняли ее на 115 процентов. У других повышение пенсии было меньше», — сказал он.

Тенизбек Абжапаров также рассказал о зарплате сотрудников Соцфонда.

«Региональные сотрудники СФ получают от 13 тысяч сомов, ведущие специалисты — 16,5 тысячи, а руководители — 25 тысяч сомов», — сказал глава ведомства.
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