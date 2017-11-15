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Власть

Президент о том, почему не нужно слушать парламент и нужно брать кредиты

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев уверен, что не надо слушать парламент и следует брать больше кредитов. Об этом он заявил сегодня на заседании Национального совета по устойчивому развитию.

Комментируя ситуацию на кыргызско-казахской границе, глава государства отметил, что нет худа без добра. Благодаря таким блокадам Кыргызстан узнает свои уязвимые места. Так, после энергоблокады 2014 года страна добилась энергетической независимости.

«Такие проекты, как энергетика и дороги, необходимы. Когда какой-нибудь Зиядин Жамалдинов орет о том, зачем мы берем кредиты на энергетику и дороги, то это враг. Если бы в свое время меньше орали в парламенте, то взяли бы больше кредитов, построили бы уже альтернативную дорогу, открыли новые рынки. Надо брать кредиты, не слушать тех, кто вопит в парламенте», — подчеркнул Алмазбек Атамбаев.

Надо брать кредиты. Не слушать тех, кто вопит в парламенте. Если парламент будет мешать, то не нужен нам такой парламент.

Алмазбек Атамбаев

«Я буду уже скоро безработный. Но вы знаете, я умею менять некоторые ветви власти. Давайте думать не про себя, а про страну», — заключил президент.
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