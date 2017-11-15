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Власть

Работа в ЕАЭС основывается на прихотях и капризах, а не на документах

«Пока отношения внутри ЕАЭС будут руководствоваться не принятыми постановлениями и договорами, а капризами и прихотями некоторых президентов, тогда я не знаю, сможет ли ЕАЭС стать цивилизованным экономическим союзом», — заявил сегодня на заседании Национального совета по устойчивому развитию президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

Глава государства отметил, что его поражает полное равнодушие и безразличие к сложившейся ситуации на кыргызско-казахской границе руководителей стран ЕАЭС и Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Сегодня руководством Казахстана и бездействием ЕЭК наносится непоправимый ущерб имиджу и репутации ЕАЭС в глазах мирового сообщества и соседей по региону.

Алмазбек Атамбаев

«Кто реально захочет войти в такой союз, который есть только на бумаге, а на самом деле работают капризы и прихоти какого-нибудь царька?» — добавил Алмазбек Атамбаев.

Он считает, что «им абсолютно наплевать».

«И эти люди еще что-то говорят про Кыргызстан. Такова горькая реальность, таковы факты. Я вчера смотрел прогноз правительства: из-за блокады ВВП Кыргызстана потеряет 0,3 процента. Мы потеряем и 2,6 процента. Но мы это переживем», — отметил президент.
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