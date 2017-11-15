Его пример другим наука. Атамбаев о передаче власти через шесть лет Жээнбековым

Президент Кыргызстана пожелал избранному главе государства Сооронбаю Жээнбекову через шесть лет после окончания его срока передать власть так, как это делает он сам. Об этом Алмазбек Атамбаев заявил сегодня на заседании Национального совета по устойчивому развитию.

«Сегодня рядом сидят действующий и вновь избранный президенты. Я хотел бы пожелать, чтобы это стало доброй традицией, чтобы Сооронбай Шарипович через шесть лет точно так передавал полномочия, учил президента, помогал, конечно», — отметил Алмазбек Атамбаев.