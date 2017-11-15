Депутаты предлагают провести парламентский день по ДТП. Часа не хватит

Сегодня на пленарном заседании депутат от фракции «Ата Мекен» Каныбек Иманалиев предложил провести парламентский день по поводу участившихся дорожно-транспортных происшествий в Кыргызстане.

По его словам, на 30 ноября намечен парламентский час. «Нам одного часа не хватит для обсуждения участившихся ДТП и гибели граждан в их результате. Предлагаю этому вопросу уделить не один час, а целый день», — сказал парламентарий.

Каныбек Иманалиев отметил, что после того ДТП, в котором погиб вице-премьер Темир Джумакадыров, погибли еще 70 человек.

Напомним, 7 октября примерно в 7.30 «Тойота Лэнд Крузер», в котором находились вице-премьер-министр Темир Джумакадыров, его помощник Нурлан Джамгырчиев и водитель Нурбек Муканов, на трассе Бишкек — Кара-Балта в селе Садовом попали в ДТП. Все трое погибли.

Вице-премьер-министр направлялся в Таласскую область КР для проверки готовности избирательных участков к выборам.