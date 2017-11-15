12:48
+4
USD 69.75
EUR 81.68
RUB 1.17
Власть

Депутаты предлагают провести парламентский день по ДТП. Часа не хватит

Сегодня на пленарном заседании депутат от фракции «Ата Мекен» Каныбек Иманалиев предложил провести парламентский день по поводу участившихся дорожно-транспортных происшествий в Кыргызстане.

По его словам, на 30 ноября намечен парламентский час. «Нам одного часа не хватит для обсуждения участившихся ДТП и гибели граждан в их результате. Предлагаю этому вопросу уделить не один час, а целый день», — сказал парламентарий.

Каныбек Иманалиев отметил, что после того ДТП, в котором погиб вице-премьер Темир Джумакадыров, погибли еще 70 человек.

Напомним, 7 октября примерно в 7.30 «Тойота Лэнд Крузер», в котором находились вице-премьер-министр Темир Джумакадыров, его помощник Нурлан Джамгырчиев и водитель Нурбек Муканов, на трассе Бишкек — Кара-Балта в селе Садовом попали в ДТП. Все трое погибли.

Вице-премьер-министр направлялся в Таласскую область КР для проверки готовности избирательных участков к выборам.
Ссылка:
просмотров: 478
Версия для печати
Материалы по теме
В парламенте утвердили 7-8 ноября Днями истории и памяти предков
В парламенте думают, как сократить расходы государства на пенсии
В Кыргызстане на одного пенсионера приходится 1,2 работающего
Для трансляций заседаний в Жогорку Кенеше установили новые камеры
Фракция «Республика — Ата Журт» обсуждает кандидатов на пост лидера
Омурбек Бабанов покинул пост главы фракции «Республика — Ата Журт»
Место Улана Чолпонбаева в парламенте может занять Закир Шарапов
Главе МВД напомнили о невыполненном поручении Темира Джумакадырова
Премьер-министр разбирается, что «вообще происходит на дорогах»
Сооронбай Жээнбеков рассказал о целесообразности досрочного роспуска парламента
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане осталось ГСМ на&nbsp;две недели В Кыргызстане осталось ГСМ на две недели
Сооронбай Жээнбеков рассказал о&nbsp;целесообразности досрочного роспуска парламента Сооронбай Жээнбеков рассказал о целесообразности досрочного роспуска парламента
В&nbsp;Кыргызстане упраздняют патрульную милицию В Кыргызстане упраздняют патрульную милицию
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;6-10 ноября Кыргызстан: кадровые перестановки за 6-10 ноября
Бизнес
40&nbsp;ГБ Интернета без ограничения скорости в&nbsp;новом тарифе от&nbsp;О! 40 ГБ Интернета без ограничения скорости в новом тарифе от О!
В&nbsp;селе Дароот-Коргон Чон-Алайского района открыт фирменный салон MegaCom В селе Дароот-Коргон Чон-Алайского района открыт фирменный салон MegaCom
Тарифная опция &laquo;Одноклассники&raquo; от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; будьте ближе друг к&nbsp;другу Тарифная опция «Одноклассники» от MegaCom — будьте ближе друг к другу
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; соболезнует в&nbsp;связи со&nbsp;смертью Улана Чолпонбаева ЗАО «Альфа Телеком» соболезнует в связи со смертью Улана Чолпонбаева