Для трансляций заседаний в Жогорку Кенеше установили новые камеры

Для трансляции заседаний в Жогорку Кенеше установили новые камеры. Сегодня первый день их тестирования.

Ранее сообщалось, что Управление делами ЖК намерено купить комплект удаленно управляемой камерной системы вещательного качества и панель управления за 12 миллионов сомов.

Деньги на покупку оборудования выделены из республиканского бюджета.

Напомним, проект «Онлайн-заседание» предусматривает трансляцию заседаний не только Жогорку Кенеша, но и комитетов, фракций, парламентских слушаний в режиме реального времени, в том числе и на официальном веб-портале www.kenesh.kg.

В 2016 году парламент Кыргызстана уже модернизировал собственный сайт. На эти цели выделяли 300 тысяч сомов, а потратили 250 тысяч.