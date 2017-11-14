Омурбек Бабанов решил объяснить, почему он оставил пост лидера фракции

Теперь уже экс-лидер парламентской фракции «Республика — Ата Журт» Омурбек Бабанов передал на родину обращение. Он решил объяснить, почему покинул пост.

Омурбек Бабанов сообщил, что сейчас находится на лечении за границей, но в какой именно стране, не уточнил. По данным ИА «24.kg», депутат Жогорку Кенеша после президентских выборов, которые он проиграл кандидату от партии власти, направился на лечение в Карловы Вары (Чехия).

«Я сейчас нахожусь за границей, здоровье мое в порядке. Сейчас я прохожу лечение. Я прочитал много предположений, слухов о моем здоровье. Все они беспочвенны. Я буду вместе с вами бороться за процветание Кыргызстана и демократию, я готов к этому. Я хочу отметить, что партия «Республика» и фракция «Республика — Ата Журт» в Жогорку Кенеше работают в штатном режиме. Мы должны работать еще более согласованно, самоотверженнее и быстрее, чем раньше, чтобы в кратчайшие сроки представить законопроекты по изменению выборного законодательства, экономической и социальной политики. В связи с этим я покидаю пост лидера фракции «Республика — Ата Журт», — написал в своем заявлении Омурбек Бабанов.

Он призвал коллег из фракции «особенно в эти дни оперативно принимать решения по вопросам законотворчества и политической деятельности, не останавливая свою работу ни на минуту».

В отношении Омурбека Бабанова возбуждено уголовное дело по двум статьям УК КР. Ранее ИА «24.kg» со ссылкой на собственные источники в ЖК сообщало, что один из депутатов — Алиярбек Абжалиев — проводит переговоры с членами «РАЖ», обиженными по той или иной причине на лидера, чтобы выразить ему вотум недоверия и сместить с поста главы фракции.