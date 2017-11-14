Так сколько же потратят на инаугурацию нового президента? Чиновники думают

Министерство финансов предусмотрело в бюджете 13,1 миллиона сомов на инаугурацию президента. Но на самом деле расходы могут быть меньше. Об этом сообщили в аппарате президента.

По его данным, сейчас работает оргкомитет по проведению церемонии. Его возглавляет руководитель аппарата президента Алмаз Усенов.

Смета на проведение церемонии инаугурации еще не утверждена и пока проходит процедуру согласования в соответствующих ведомствах.

«Министр финансов Адылбек Касымалиев 13 ноября в Жогорку Кенеше озвучил пока лишь предусмотренные бюджетом средства в размере до 13,1 миллиона сомов на проведение инаугурации. Фактическая же сумма расходов, по данным Управления делами президента и правительства КР, предполагается значительно ниже», — прокомментировали в пресс-службе главы государства.

Отмечается также, что смета расходов включает оформление помещений, транспортные услуги, аренду оборудования, прием официальных лиц в честь официального вступления в должность президента, концертную программу, типографские услуги и другие официальные расходы.