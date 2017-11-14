В парламентской фракции «Республика — Ата Журт» обсуждают кандидатов на пост лидера. Как сообщили ИА «24.kg», число претендентов увеличилось.

О лидерских амбициях заявляют, подчеркнули во фракции, Талант Мамытов, Курманкул Зулушев, Руслан Казакбаев, Зарылбек Рысалиев и Умбеталы Кыдыралиев. «Но лидером станет тот, кого поддержат все члены фракции, а не простое большинство. Выборы состоятся в ближайшие дни, вероятно, в эту пятницу», — добавили во фракции.

Омурбек Бабанов сложил полномочия главы фракции «Республика — Ата Журт». Он прислал заявление. В отношении него возбуждено уголовное дело по двум статьям УК КР.

Ранее ИА «24.kg» со ссылкой на собственные источники в ЖК сообщало, что один из депутатов — Алиярбек Абжалиев — проводит переговоры с членами «РАЖ», по той или иной причине обиженными на Омурбека Бабанова, чтобы выразить ему вотум недоверия и сместить с поста главы фракции.