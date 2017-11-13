Засиделись? О ротации депутатов рассказали в Жогорку Кенеше

О ротации депутатов рассказали сегодня на заседании профильного комитета Жогорку Кенеша.

На заседании рассматривали вопрос о ротации директоров школ. Депутат Евгения Строкова выступила против данной нормы. «Если директор работает плохо, его лучше уволить, чем переводить в другое образовательное учреждение, чтобы он разваливал другую школу или детсад», - сказала нардеп.

«Если мы примем решение о ротации директоров, тогда давайте пропишем и о ротации депутатов, о том, что больше 5 лет человек не имеет права баллотироваться. Некоторые тоже по 15-20 лет сидят в депутатах, проходят в каждый созыв не в одной фракции, так в другой. Это тоже своеобразная ротация, наверное», - добавила Евгения Строкова.