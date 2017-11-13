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Власть

Место Улана Чолпонбаева в парламенте может занять Закир Шарапов

Место депутата Улана Чолпонбаева, скончавшегося 11 ноября, может занять бывший статс-секретарь Государственного агентства по антимонопольной политике и развитию конкуренции Закир Шарапов. Об этом ИА «24.kg» рассказали в ЦИК.

По данным ведомства, в 2015 году его исключили из списка кандидатов в народные избранники от партии «Республика — Ата Журт» якобы по собственному желанию, но он через суд восстановился.

Последним в парламент по спискам фракции пришел экс-министр внутренних дел Зарылбек Рысалиев. После него в списке значится Закир Шарапов. Но в секретарите «РАЖ» отметили, что он вышел из списка по собственному желанию. Все последующие 5 человек также исключены.

Однако в Центризбиркоме подчеркнули: заявления от Закира Шарапова о выходе из списка кандидатов в депутаты не поступало.
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