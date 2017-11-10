Сапар Исаков: Необходимо поднять уровень торговли между Кыргызстаном и ЕС

«Необходимо поднять уровень двусторонней торговли между Кыргызстаном и странами Европейского союза», — заявил премьер-министр Сапар Исаков на встрече с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

По его данным, Сапар Исаков отметил, что стороны не в полной мере используют имеющийся потенциал, в том числе возможности в рамках имеющегося у Кыргызстана статуса ВСП+.

«Для дальнейшего продвижения экспорта в страны ЕС необходимо также оказывать всестороннее содействие малому и среднему бизнесу, предпринимателям по вопросам сертификации, технического регулирования, увеличения добавленной стоимости, а также наращивания объемов выпускаемой продукции», — подчеркнул Сапар Исаков.

Премьер-министр выразил благодарность ЕС за проявленный интерес к проекту «Таза коом» и отметил, что правительство страны рассчитывает на поддержку ЕС в оказании практического содействия в его реализации.

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Премьер-министр рассказал и об основных направлениях правительственной программы «Жаңы доорго — кырк кадам» и избирательной системе страны.

Федерика Могерини особо отметила, что Европейский союз поддерживает усилия правительства страны по реализации комплекса мер, направленных на развитие экономики. Кроме того, она подчеркнула важность наращивания двустороннего сотрудничества в рамках использования Кыргызстаном статуса «ВСП+».

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о возможности обучения отечественных специалистов по повышению эффективности от использования данного статуса.

Федерика Могерини отметила готовность ЕС начать в ближайшее время переговоры по заключению нового соглашения об углубленном парнерстве и сотрудничестве ЕС с Кыргызстаном.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини особо отметила, что Европейский союз всегда готов оказывать поддержку позитивным начинаниям правительства страны и открыт к дальнейшему сотрудничеству.