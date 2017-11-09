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Власть

Депутаты не поддержали введение таможенных пошлин на вывоз золотосодержащей руды

Депутаты Жогорку Кенеша не поддержали введение таможенных пошлин на вывоз золотосодержащей руды. Решение принято сегодня на заседании парламента.

Предлагалось, что ставки экспортных таможенных пошлин на руду и концентраты драгоценных металлов должны утверждаться правительством не ниже 25 процентов от таможенной стоимости товара. Вывоз сырья допускается, если установленная во внешнеторговом договоре цена сделки не менее рыночной стоимости драгоценных металлов.

Прламентский комитет по экономической и фискальной политике отметил, что законопроект возращен с возражением президента и отклонен на заседании Жогорку Кенеша 4 февраля 2016 года. Отрицательное заключение поступило и от правительства.
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