В Жогорку Кенеше предлагают ввести мораторий на вывоз золотосодержащей руды

Пока в Кыргызстане не урегулирован таможенный тариф, нельзя вывозить золотосодержащий концентрат. Мораторий предложил ввести депутат Жогорку Кенеша Мирлан Бакиров.

Он является инициатором поправок в закон о таможенном тарифе. По его словам, с каждым годом наблюдается тенденция к росту объемов экспорта сырья в виде руды и концентратов, содержащих драгоценные металлы. При вывозе сырья не образуется добавленная стоимость. То есть государством упускается выгода как в части налоговых поступлений, так и в создании новых рабочих мест, социально-экономического развития регионов. В действующем законе достаточно урегулированы вопросы импорта, а вопросы экспорта — нет.

Однако правительство выступило с отрицательным заключением. Оно считает нецелесообразным принимать поправки. Таможенные пошлины могут вводиться только в третьи страны. Однако руду в основном вывозят в Казахстан и Китай. Если ввести поправки в закон, РК станет монополистом.