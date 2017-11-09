Депутаты не хотят верить в сказки правительства Кыргызстана о ледниках. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша заявил нардеп Мирлан Бакиров.

По его словам, в Водный кодекс изначально внесли поправки, по которым можно было вести разработку на всех ледниках Кыргызстана. Потом остановились на двух — Давыдова и Лысый.

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«Вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев говорит, что две трети этих ледников уже нет. Другие чиновники говорят: если перенести ледник на другое место, он дольше сохранится. Что нам сказки рассказывают? Нужно выехать на место и изучить состояние ледников. А среди населения вести разъяснительную работу», — сказал Мирлан Бакиров.