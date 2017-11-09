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Власть

Сборы в школах Кыргызстана не должны превышать 100 сомов

Сборы в школах Кыргызстана не должны превышать 100 сомов. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Тазабек Икрамов.

По его инициативе создана рабочая группа по контролю и выявлению недостатков в школах республики. «Главной проблемой стали сборы денег. В одном из СМИ было сообщение, что ученик пропал на три дня. По его словам, директор и классный руководитель унижали его из-за несдачи денег. Он живет с матерью в съемном жилье. Я далек от того, чтобы обвинять учителей, но это переходит все границы», — сказал Тазабек Икрамов.

Он отметил, что сборы не должны превышать 100 сомов, а с уязвимых слоев населения и вовсе нельзя взимать деньги. «Городская школа № 32 погрязла в коррупции. Нужно провести там проверку», — пояснил депутат.
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