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Власть

Президенты России и Кыргызстана вновь поговорили по телефону

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с главой Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым, сообщает пресс-служба Кремля.

По ее данным, обсуждались актуальные вопросы двусторонних отношений.

Другие подробности не сообщаются. При этом на сайте президента КР информации о разговоре нет.

Последний раз телефонный разговор глав КР и РФ был 19 октября 2017-го. Тогда президенты обсудили актуальные вопросы кыргызско-российских отношений и дальнейшего экономического взаимодействия стран Евразийского экономического союза.
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