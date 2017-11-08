Сооронбай Жээнбеков уверен: все вопросы с Казахстаном скоро будут сняты

Избранный президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков уверен, что все имеющиеся вопросы с Казахстаном будут сняты в скором времени. Об этом он заявил в интервью РИА «Новости».

«Кыргызско-казахские отношения основаны на общности истории, культуры, духовных ценностей, добрососедства и братства. Текущие проблемы носят временный характер, тем более стороны провели ряд переговоров по их урегулированию», — сказал он.

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Напомним, с 10 октября Казахстан усилил контроль на участках казахско-кыргызской и казахско-российской границы. На КПП отмечались многокилометровые очереди из большегрузных машин.

Заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Госман Амрин назвал ранее условия, при которых может разрешиться ситуация на казахско-кыргызской границе.

Проблемы дошли до Всемирной торговой организации. На 10 ноября назначено первое рассмотрение вопроса. Минэконом КР также ждет реакции от Евразийского экономического союза и Евразийской экономической комиссии.