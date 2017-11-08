Сооронбай Жээнбеков рассказал о целесообразности досрочного роспуска парламента

Избранный президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в интервью РИА «Новости» рассказал, считает ли он целесообразным досрочный роспуск и выборы нового парламента.

«Пока не видно признаков такого политического кризиса, который может спровоцировать роспуск парламента. Для того чтобы проводить новые парламентские выборы, должны быть веские основания», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Он также прокомментировал вступающие с декабря в действие ряд поправок в Конституцию, сокращающих полномочия президента, и ответил на вопрос, легко ли ему будет коммуницировать с премьер-министром Сапаром Исаковым.

«У президента по Конституции достаточно полномочий. Никто, кроме главы государства, не может выполнять функции по координации взаимодействия ветвей государственной власти без ущерба для их независимости и самостоятельности. Поправки направлены на то, чтобы в стране был сильный президент, сильный парламент, более устойчивое правительство, независимая и более ответственная, чем раньше, судебная система», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

«У нас сильная команда. В новом правительстве Кыргызстана много молодых профессионалов, и они нацелены на серьезные реформы. Наша команда умеет работать. Когда я был премьер-министром, нам удалось добиться роста экономики почти на 12 процентов», — добавил он.

Думаю, мы будем работать в таком же успешном ключе с Сапаром Исаковым — как одна единая команда. Молодое правительство в настоящее время нуждается в сильной поддержке. Если президент является гарантом реформ, премьер должен стать их движущей силой, мотором. Сооронбай Жээнбеков

Выборы нового президента КР прошли 15 октября. Кандидат от партии власти, экс-премьер Жээнбеков набрал 54,22 процента голосов. Инаугурация нового главы государства запланирована на 24 ноября.