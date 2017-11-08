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Власть

Русский язык сохранит статус официального в Кыргызстане

«Русский язык имеет статус официального языка в Кыргызстане и сохранит его в дальнейшем. Это закреплено Конституцией», — заявил в интервью РИА «Новости» избранный президент страны Сооронбай Жээнбеков.

Он отметил, что сам учился в русской школе, и для него русский язык «стал окном в большой мир науки, знаний, литературы и искусства».

«Знание языков, в том числе русского, — самый короткий путь к развитию личности. Кыргызстанцы в идеале должны знать три, а в лучшем случае еще больше языков. Мир становится для них не таким глобальным и сложным для путешествий, получения образования. И к нам приезжают много иностранцев, туристов. Поэтому знание языков только обогащает жизнь человека», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Он подчеркнул, что считает Россию основным стратегическим партнером республики.

«В последние годы отношения с Россией динамично развиваются, и я буду прилагать усилия для дальнейшего укрепления данного курса. Нам необходимо и далее наращивать политический диалог, сотрудничество в области безопасности, активизировать торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, а также способствовать культурно-гуманитарному сотрудничеству», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Выборы нового президента КР прошли 15 октября. На главный пост страны претендовали 11 кандидатов. Кандидат от партии власти, экс-премьер Сооронбай Жээнбеков набрал 54,22 процента голосов. Инаугурация нового главы государства намечена на 24 ноября.
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