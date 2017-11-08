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Власть

В парламенте услышали требования защитников ледников

В парламенте услышали требования защитников ледников, пришедших к «Белому дому», чтобы выступить против поправок в Водный кодекс.

Сначала было предложено отправить к активистам членов профильных комитетов. Однако потом было отмечено, что в пятницу, 10 ноября, пройдет круглый стол по данной теме, куда приглашены представители правительства, Жогорку Кенеша, международных и неправительственных организаций. Вопрос посчитали исчерпанным. 

Участники митинга требуют от депутатов Жогорку Кенеша вернуть принятые изменения в Водный кодекс в режим второго чтения.

Ранее сообщалось, что поправки в Водный кодекс дают возможность в исключительных случаях разрабатывать месторождения в районе ледников. Их вносят во исполнение поручения парламента об обеспечении беспрепятственной работы «Кумтора». Компания сможет продолжить разработку месторождения в районе ледников Давыдова и Лысый.
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