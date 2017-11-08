Урезать капвложения ради безопасности на дорогах предлагают в парламенте

Урезать статью расходов «капитальные вложения» ради безопасности на дорогах предлагает депутат парламента Дастан Бекешев. Об этом он сообщил сегодня на заседании ЖК.

Нардеп отметил, что на рассмотрение Жогорку Кенеша поступил бюджет на 2018 год. «Денег на «Безопасный город» нет. Мы должны изыскать средства на видеокамеры путем сокращения капвложений. Приоритеты должны поставить перед собой», - сказал Дастан Бекешев.

«Школы, больницы, дороги и прочее построить успеем, надо спасать жизни граждан. Иначе это строительство не имеет смысла», - написал он в соцсети Twitter, предполагая, что найдутся противники предложения.

Представляю сколько ора будет от моего предложения. Расходы "капитальные вложения" самые аппетитные, там можно попилить. — Дастан Бекешев (@bekeshev) 5 ноября 2017 г.