Атамбаев призвал журналистов не использовать свою профессию в корыстных целях

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев поздравил журналистов с профессиональным праздником.
«Мы живем в условиях, когда миром правит информация. Каждый из нас начинает свой трудовой день с информации и заканчивает ею. Информация превратилась в мощную силу, способную повлиять на настроение человека, общества и государства, на их поведение и принятие решений. Вместе с широким использованием в нашей повседневной жизни Интернета, других социальных сетей возросло значение слова, факта, различных событий и происшествий», — говорится в тексте поздравления.
«Каждый гражданин имеет право свободно открыть газету или электронное издание, даже телевизионный канал. Каждый гражданин может свободно высказать свое личное мнение по тому или иному событию, дать оценку и свободно распространять свое мнение. Увеличение источников информации, возможность всех граждан свободно распространять свое мнение, к сожалению, породило другую проблему — безответственность», — отмечает Алмазбек Атамбаев.
Журналистика вместе с отражением общественного мнения стала мощной силой, способной изменить жизнь человека и современный мир. Кыргызстан возглавляет список стран в регионе по свободе слова. Это неоспоримый факт.Алмазбек Атамбаев
«Через средства массовой информации и социальные сети распространяются ложные сведения, которые затрагивают честь, достоинство и деловую репутацию людей. Более того, мы становимся заложниками необоснованных материалов, которые ставят под сомнение и очерняют деятельность и перспективу нашего государства и госорганов», — добавляет глава государства.
Журналистика должна основываться только на достоверных фактах. Журналисты изначально не должны ставить цель будоражить общество. Слово должно быть острым, но в то же время обоснованным.Алмазбек Атамбаев
«В таких странах, как Кыргызстан, который вступил на путь демократии, от журналистов требуется особая ответственность. Безусловно, цель СМИ — обратить внимание людей и власти на самые острые проблемы в обществе. Журналистика — санитар общества, с помощью которого общество избавляется от своих вредных привычек и очищается. Мы всегда гордимся журналистами, которые своевременно обращают внимание на важные события и своим убедительным словом способствуют развитию общества. Вместе с тем хотел бы призвать не использовать свою профессию в корыстных целях, лишний раз не будоражить общество, не унижать достоинство и не вешать ярлыки на людей без достаточных на то оснований. Сейчас для Кыргызстана мир, стабильность и единство народа превыше всего. В связи с этим наши журналисты тоже должны разделять ответственность за будущее нашей Отчизны», — призывает президент.
В Кыргызстане День информации и печати отмечается ежегодно 7 ноября.