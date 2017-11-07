Атамбаев призвал журналистов не использовать свою профессию в корыстных целях

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев поздравил журналистов с профессиональным праздником.

«Мы живем в условиях, когда миром правит информация. Каждый из нас начинает свой трудовой день с информации и заканчивает ею. Информация превратилась в мощную силу, способную повлиять на настроение человека, общества и государства, на их поведение и принятие решений. Вместе с широким использованием в нашей повседневной жизни Интернета, других социальных сетей возросло значение слова, факта, различных событий и происшествий», — говорится в тексте поздравления.

Журналистика вместе с отражением общественного мнения стала мощной силой, способной изменить жизнь человека и современный мир. Кыргызстан возглавляет список стран в регионе по свободе слова. Это неоспоримый факт. Алмазбек Атамбаев

«Каждый гражданин имеет право свободно открыть газету или электронное издание, даже телевизионный канал. Каждый гражданин может свободно высказать свое личное мнение по тому или иному событию, дать оценку и свободно распространять свое мнение. Увеличение источников информации, возможность всех граждан свободно распространять свое мнение, к сожалению, породило другую проблему — безответственность», — отмечает Алмазбек Атамбаев.

«Через средства массовой информации и социальные сети распространяются ложные сведения, которые затрагивают честь, достоинство и деловую репутацию людей. Более того, мы становимся заложниками необоснованных материалов, которые ставят под сомнение и очерняют деятельность и перспективу нашего государства и госорганов», — добавляет глава государства.

Журналистика должна основываться только на достоверных фактах. Журналисты изначально не должны ставить цель будоражить общество. Слово должно быть острым, но в то же время обоснованным. Алмазбек Атамбаев

«В таких странах, как Кыргызстан, который вступил на путь демократии, от журналистов требуется особая ответственность. Безусловно, цель СМИ — обратить внимание людей и власти на самые острые проблемы в обществе. Журналистика — санитар общества, с помощью которого общество избавляется от своих вредных привычек и очищается. Мы всегда гордимся журналистами, которые своевременно обращают внимание на важные события и своим убедительным словом способствуют развитию общества. Вместе с тем хотел бы призвать не использовать свою профессию в корыстных целях, лишний раз не будоражить общество, не унижать достоинство и не вешать ярлыки на людей без достаточных на то оснований. Сейчас для Кыргызстана мир, стабильность и единство народа превыше всего. В связи с этим наши журналисты тоже должны разделять ответственность за будущее нашей Отчизны», — призывает президент.

В Кыргызстане День информации и печати отмечается ежегодно 7 ноября.