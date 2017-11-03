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Власть

Алмазбек Атамбаев встретился с избранным президентом Сооронбаем Жээнбековым

Алмазбек Атамбаев сегодня, 3 ноября, принял избранного президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова. Об этом сообщил отдел информационной политики АП КР.

По его данным, Алмазбек Атамбаев поздравил Сооронбая Жээнбекова с избранием.

Глава государства подчеркнул, что итоги состоявшихся президентских выборов, которые прошли открыто и демократично, свидетельствуют о высоком доверии кыргызстанцев Сооронбаю Жээнбекову и их больших ожиданиях от нового президента страны.

Фото аппарата президента. Алмазбек Атамбаев встретился с Сооронбаем Жээнбековым

Алмазбек Атамбаев и Сооронбай Жээнбеков обсудили актуальные вопросы внутренней и внешней политики страны.
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