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Власть

Кыргызстан просит помощи у Беларуси в реализации проекта «Таза коом»

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков встретился с белорусским коллегой Андреем Кобяковым. Двусторонняя встреча состоялась накануне в Ташкенте в рамках саммита глав правительсв СНГ.

Стороны обсудили кыргызско-белорусские отношения, товарооборот между странами. Сапар Исаков рассказал о реализации проекта «Таза коом» и попросил практической помощи у Беларуси, так как у нее есть опыт в реализации подобных проектов.

Андрей Кобяков отметил, что встреча с Сапаром Исаковым планировалась еще в Ереване, но не состоялась, поэтому он рад обсудить с ним актуальные вопросы сотрудничества.
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