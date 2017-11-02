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Власть

Парламент уточняет: 8 ноября пока остается рабочим днем

Аппарат Жогорку Кенеша прислал разъяснение по поводу новых красных дат календаря.

Депутаты приняли сегодня постановление, где говорится, что 7 и 8 ноября являются ежегодно отмечаемыми Днями истории и памяти предков. При этом указывается, что для объявления 8 ноября выходным днем, необходимо внести изменения в Трудовой кодекс КР.

Законопроект принят Жогорку Кенешем вчера, но в режиме первого чтения. Таким образом, 8 ноября объявят нерабочим днем только после принятия законопроекта «О внесении изменений в Трудовой кодекс» в трех чтениях.
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