Парламент уточняет: 8 ноября пока остается рабочим днем

Аппарат Жогорку Кенеша прислал разъяснение по поводу новых красных дат календаря.

Депутаты приняли сегодня постановление, где говорится, что 7 и 8 ноября являются ежегодно отмечаемыми Днями истории и памяти предков. При этом указывается, что для объявления 8 ноября выходным днем, необходимо внести изменения в Трудовой кодекс КР.

Законопроект принят Жогорку Кенешем вчера, но в режиме первого чтения. Таким образом, 8 ноября объявят нерабочим днем только после принятия законопроекта «О внесении изменений в Трудовой кодекс» в трех чтениях.