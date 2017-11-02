Премьер-министры Кыргызстана и Узбекистана выступили за активизацию торговли

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков сегодня в рамках участия в очередном заседании Совета глав правительств стран СНГ в Ташкенте встретился с узбекским коллегой Абдуллой Ариповым.

В ходе встречи обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах и приграничных регионов.

Сапар Исаков отметил, что сотрудничество между странами является приоритетным направлением во внешней политике страны. «Мы видим активизацию нашего сотрудничества не на бумаге, а на деле. Обоюдный визит на высшем уровне президентов Кыргызстана и Узбекистана создал исторические предпосылки для реализации вопросов, которые не решались 25 лет. Этому также способствовали усилия правительств двух стран», — отметил Сапар Исаков.

Абдулла Арипов поблагодарил правительство Кыргызстана за организацию двусторонних переговоров в конце октября в Бишкеке. По его словам, не все возможности двусторонних торгово-экономических отношений реализованы в полной мере.

В январе-сентябре 2017 года торговый оборот между Кыргызстаном и Узбекистаном составил $193 миллиона.

По мнению Абдуллы Арипова, показатель необходимо довести до $500 миллионов. Сапар Исаков отметил, что увеличение вдвое торгового оборота между странами не является реальным показателем двусторонних отношений, а только началом их развития. Он заверил, что кыргызская сторона готова к наращиванию имеющихся объемов.

Далее стороны обсудили перспективы развития транспортных коридоров, в том числе железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, и отношений между предпринимателями двух стран. Узбекская сторона пригласила в ближайшее время провести первое заседание руководителей приграничных областей в Узбекистане под патронажем глав правительств.