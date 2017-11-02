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Власть

Больше всего уголь подорожал в Баткене и Таласе

Больше всего цены на уголь поднялись в Баткене и Таласе — на 21 процент. Такие данные привело Госагентство антимонопольного регулирования.

По его данным, в Чуйской области уголь подорожал на 10 процентов, в Ошской области — на 9, в Джалал-Абаде — на 7, Иссык-Кульской области — на 4-7, в Оше — на 5,5 процента.

Чиновники связывают подорожание топлива с его активным экспортом на юге страны. Кроме того, есть и факты спекуляций.

Вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев на заседании Жогорку Кенеша сообщил, что госрегулирование цен на уголь в Кыргызстане введут в течение двух-трех недель.
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