Правительство сделало выводы из проблем прошлых лет. На перевале Тоо-Ашуу увеличили количество спецтехники перед снегопадами. Об этом сообщили сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

Депутат Бакыт Торобаев поинтересовался у членов правительства, готовы ли министерства транспорта и дорог и чрезвычайных ситуаций к предстоящей зиме и проблемам на перевале Тоо-Ашуу.

«Там будут опять пробки. Люди буду жаловаться. Вы что-то сделали, чтобы изменить ситуацию?» — поинтересовался он.

Вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев признал, что к первому снегу на перевале Тоо-Ашуу Минтранс оказался не готов.

«3 октября выпал первый снег на перевале. Я сам был там в это время и видел эти пробки. Оказалось, что для расчистки тогда была только одна единица спецтехники. Сегодня можем сказать, что к предстоящей зиме готовы», — сказал Дуйшенбек Зилалиев.

Поручено усилить работу по доставке инертных материалов на перевал. Кроме того, усилен и автопарк спецтехники: дежурят погрузчики, автосамосвалы, комбинированные машины.