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Власть

Премьер-министр Кыргызстана проведет ряд двусторонних встреч в Ташкенте

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков примет участие в заседании глав правительств СНГ, которое состоится в Ташкенте завтра, 3 ноября. Сегодня он проведет ряд двусторонних встреч.

Ожидается, что Сапар Исаков встретится с белорусским коллегой Андреем Кобяковым и главой правительства Узбекистана Абдуллой Ариповым.

Пока неизвестно, встретится ли Сапар Исаков с премьер-министром Казахстана.

Заседание глав правительств СНГ впервые пойдет в Ташкенте. На повестке около 20 вопросов торгово-экономического взаимодействия стран Содружества, в том числе в рамках зоны свободной торговли, развития нефтегазового машиностроения, мелиорации земель и контроля таможенной стоимости товаров.
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