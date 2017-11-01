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Власть

С десятиминутного перерыва на пленарное заседание вернулись не все депутаты

С десятиминутного перерыва вернулись на пленарное заседание парламента не все депутаты. 

Спикер Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков попросил аппарат пригласить парламентариев на заседание. С утра количество пришедших в зал заседаний депутатов составляло 77.

В настоящее время регистрацию прошли 68 парламентариев. Сколько депутатов на самом деле, видно воочию. 

Сегодня на повестке заседания 14 вопросов. Депутаты также потребовали присутствия на заседании премьер-министра Сапара Исакова для заслушивания информации о ситуации на кыргызско-казахской границе.
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