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Власть

Депутаты предлагают заслушать премьер-министра по ситуации на границе

Сегодня при утверждении повестки дня пленарного заседания Жогорку Кенеша депутат Улан Примов внес предложение пригласить на заседание премьер-министра Сапара Исакова.

«Несмотря на прилагаемые усилия правительства, cитуация на кыргызско-казахской границе не меняется. Предлагаю пригласить главу кабмина и заслушать информацию о принимаемых правительством мерах и внести свои предложения», — обратился к спикеру парламентарий, добавив, что обсуждать ситуацию необходимо в закрытом режиме.

По словам Улана Примова, требует обсуждения и ситуация на кыргызско-китайской границе.

«К нам обращаются водители, попавшие в затруднительную ситуацию. Мы слышали о встрече глав МИД КР и КНР, но и здесь результатов нет. Депутаты не должны оставаться в стороне. И в России в скором времени рассмотрят вопрос, согласно которому наши водители не смогут ездить на ее территории по национальным кыргызским водительским удостоверениям. Нужно заслушать информацию и помочь правительству принять соответствующие решения», — предложил Улан Примов.

Его предложение поддержали большинство депутатов.
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