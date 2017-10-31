Депутаты недовольны работой правительства по привлечению инвестиций

Депутаты комитета по экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша считают неудовлетворительной работу правительства Кыргызстана по привлечению инвестиций.

Сегодня на заседании они заслушали отчет первого вице-премьер-министра Толкунбека Абдыгулова. Члены комитета считают, что правительство сделало недостаточно для привлечения и защиты инвестиций, развития предпринимательства, производства и продвижения товаров на внешний рынок.

Правительству дали срок до 1 января 2018 года. Потом вопрос вынесут на рассмотрение всего Жогорку Кенеша.

Кроме того, принята к сведению информация по вопросам защиты и оказания поддержки отечественным производителям, экспортерам в условиях интеграции в Евразийский экономический союз.