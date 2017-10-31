Депутаты опять хотят разрешить переименовывать села в честь известных земляков

Сегодня на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК депутаты обсуждали поправки в закон о географических названиях.

По словам инициатора поправок Мирлана Бакирова, предлагается прописать, что наименование и переименование административно-территориальных единиц, органов местного самоуправления, области, районов, городов, сел именами людей запрещается. Исключением могут быть лица, непосредственно принимающие участие в открытии, изучении, освоении или основании географических объектов, и выдающиеся государственные и общественные деятели, представители науки, культуры, имеющие заслуги перед государством.

Депутаты также не исключают переименования «в целях возвращения отдельным географическим объектам наименований, широко известных в прошлом и настоящем».

Напомним, парламент четвертого созыва принял поправки, запрещающие всякого рода переименования. Однако депутаты шестого созыва пытаются снять запрет.

Мирлан Бакиров признал, что коллеги из четвертого созыва пошли на такой шаг, поскольку инициативы переименовать населенные пункты и улицы стали носить массовый характер. Он обещает учесть это и прописать четкие правила, чтобы массовость не превалировала.

Депутат Исхак Масалиев предложил ввести норму, согласно которой все связанные с переименованием финансовые траты брали бы на себя инициаторы.

Мирлан Бакиров согласился и пообещал, что все затраты, начиная с нуля и до завершения всего процесса, должны быть покрыты за счет инициатора переименования.