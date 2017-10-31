13:51
+22
USD 68.72
EUR 79.93
RUB 1.19
Власть

Депутаты опять хотят разрешить переименовывать села в честь известных земляков

Сегодня на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК депутаты обсуждали поправки в закон о географических названиях.

По словам инициатора поправок Мирлана Бакирова, предлагается прописать, что наименование и переименование административно-территориальных единиц, органов местного самоуправления, области, районов, городов, сел именами людей запрещается. Исключением могут быть лица, непосредственно принимающие участие в открытии, изучении, освоении или основании географических объектов, и выдающиеся государственные и общественные деятели, представители науки, культуры, имеющие заслуги перед государством.

Депутаты также не исключают переименования «в целях возвращения отдельным географическим объектам наименований, широко известных в прошлом и настоящем».

Напомним, парламент четвертого созыва принял поправки, запрещающие всякого рода переименования. Однако депутаты шестого созыва пытаются снять запрет.

Мирлан Бакиров признал, что коллеги из четвертого созыва пошли на такой шаг, поскольку инициативы переименовать населенные пункты и улицы стали носить массовый характер. Он обещает учесть это и прописать четкие правила, чтобы массовость не превалировала. 

Депутат Исхак Масалиев предложил ввести норму, согласно которой все связанные с переименованием финансовые траты брали бы на себя инициаторы.

Мирлан Бакиров согласился и пообещал, что все затраты, начиная с нуля и до завершения всего процесса, должны быть покрыты за счет инициатора переименования. 
Ссылка:
просмотров: 308
Версия для печати
Материалы по теме
Бывший глава ГСИН стал депутатом Жогорку Кенеша
Судей просят рассмотреть дело Канатбека Исаева прозрачно и непредвзято
Депутаты недовольны. Кредит в 40 миллионов евро не использован
Выбор должен быть. Онкобольные сами решат, где и как им лечиться
Эмиль Шукуров поблагодарил мэра от имени насекомых
Депутаты заявляют о нарушениях при агитации на местных выборах в Джалал-Абаде
Депутат Омурбек Бабанов рассказал, какое имущество записано на него
Генеральная прокуратура должна рассказать, кто в Кыргызстане ворует
Депутат предостерегает от возможного приграничного конфликта с Казахстаном
Депутата Жанара Акаева исключили из фракции СДПК
Популярные новости
Президент посоветовал несогласным с&nbsp;его политикой искать другое место жительства Президент посоветовал несогласным с его политикой искать другое место жительства
Бунт на&nbsp;корабле. Сразу в&nbsp;двух парламентских фракциях недовольны своими лидерами Бунт на корабле. Сразу в двух парламентских фракциях недовольны своими лидерами
Чем известен новый спикер Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков Чем известен новый спикер Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков
Десять фактов из&nbsp;биографии нового спикера парламента Кыргызстана Десять фактов из биографии нового спикера парламента Кыргызстана
Бизнес
MegaCom: на&nbsp;пути к&nbsp;цифровому будущему MegaCom: на пути к цифровому будущему
Лучшие в&nbsp;цифре! Лучшие в цифре!
Идея для выходного: уютный просмотр кино на&nbsp;O!TV Идея для выходного: уютный просмотр кино на O!TV
Народный и&nbsp;мобильный оператор Народный и мобильный оператор