В списке претендентов на пост министра культуры появился экс-глава ОТРК

В списке претендентов на пост министра культуры, информации и туризма появился экс-глава ОТРК Султан Жумагулов. Информацию ИА «24.kg» подтвердили в парламентском комитете по социальным вопросам, образованию, науке и культуре.

Однако его глава Гулкан Молдобекова отметила, что сегодня в повестке заседания комитета вопрос об утверждении кандидатуры на вакантную должность не стоит. Депутаты обсуждали его вне очереди.

Султан Жумагулов ранее руководил кыргызскоязычной редакцией «Азаттык» и был гендиректором ОТРК.

ИА «24.kg» сообщало, что портфель министра культуры также прочат юмористу Кумондору Абылову, предлагали и главе отдела по социальным вопросам аппарата президента страны Эльвире Сариевой, а также драматургу Султану Раеву.

Тугелбай Казаков освобожден от должности министра культуры, информации и туризма Кыргызстана 28 октября указом президента страны.

Ранее Тугелбай Казаков назвал шумиху с захоронением мумии из музея борьбой за его место: «Если меня снимут, этот вопрос стихнет. Это борьба за мое кресло».