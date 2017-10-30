Узбекистан заинтересован в разрешении конфликта между Кыргызстаном и Казахстаном

Узбекистан заинтересован в скорейшем разрешении конфликта между Кыргызстаном и Казахстаном. Об этом пресс-клубу «Содружество» сообщил заместитель директора по геоэкономике и геокультуре Центральной Азии Центра традиционных культур Бахтиер Эргашев.

По его словам, страны друг для друга важны в экономическом плане. Но у двух соседей априори есть проблемы, которые периодически обостряются. Их стремились решать и не доводить до серьезного ухудшения в отношениях, как это происходит сейчас. «Есть понимание того, что резкие высказывания Атамбаева в отношении Казахстана, его лидера, ЕАЭС — также одна из причин конфликта», — считает эксперт.

То есть наряду с экономическим фактором есть и политический, связанный с выборами президента Кыргызстана, когда Казахстан проявил симпатии к оппозиционному кандидату. Бахтиер Эргашев

По мнению Бахтиера Эргашева, весьма негативную роль сыграли некорректные заявления Атамбаева «на грани вмешательства во внутренние дела».

После инаугурации новому президенту Кыргызстана нужно решать, что делать с этим «наследством». Бахтиер Эргашев

«Разумеется, восстановление добрососедских отношений в первую очередь необходимо Кыргызстану, в силу большой зависимости экономики от Казахстана. Если говорить о сторонней помощи в урегулировании противоречий, медиатором в данном случае должен выступать не Узбекистан. Необходимо отметить, что задача медиации между руководителями двух стран (РК и КР) как в публичной, так и непубличной формах, все-таки должна решаться в большей степени Россией. И Казахстан, и Кыргызстан — члены ОДКБ и ЕАЭС, где системообразующую роль играет РФ, и кому, как не ей, выступать посредником и решать противоречия между двумя членами ЕАЭС», — отметил Бахтиер Эргашев.